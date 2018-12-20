Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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Центральный районный суд Кемерова продлил арест двум фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Как отмечается, суд продлил арест сыну начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Эдуарду Комкову, а также бывшему замначальнику региональной инспекции Госстройнадзора Светлане Шенгерей.

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«Срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Комкова и Шенгерей продлен на 3 месяца — до 25 марта 2019 года», — сказал источник.

Он добавил, что 21 декабря также будет рассмотрено ходатайство о продлении ареста в отношении генерального директора ООО «ИСК Ресурс» Никиты Чередниченко.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» объявлен в международный розыск.