Песков рассказал о намерении Путина дать интервью девочке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что российский лидер Владимир Путин намерен исполнить еще одну мечту ребенка — дать девочке интервью.
По его словам, идея пришла во время встречи Путина с волонтерами, которые показали ему свой проект, и никак не связана с рейтингами.
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«Одна девочка была на телестудии, она даже захотела взять небольшое интервью у президента. Мы надеемся, что совсем скоро она это интервью возьмет», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Путин позвонил девочке, которой организовал экскурсию на «Мосфильм».
Также Путин выпил чаю с мальчиком, которому обещал полет на вертолете, и лично проводил ребенка до вертолетной площадки.