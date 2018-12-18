Под Кемерово загорелся ТЦ

В городе Мыски Кемеровской области произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 12.37 (09.37) мск.

«На месте работают несколько отделений пожарной охраны – 14 человек и 5 единиц техники. По предварительным данным, люди, находящиеся в здании на момент возгорания, покинули помещение самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» объявлен в международный розыск.