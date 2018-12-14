В Киеве хотят демонтировать памятник Суворову

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Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявил, что памятник русскому полководцу Александру Суворову, который установлен рядом с лицеем имени Богуна в Киеве, будет демонтирован. Об этом он сообщил в твиттере.

По его словам, это решение принял Консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия Киевгосгорадминистрации.

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Кириленко отметил, что из лицея поступила просьба о том, чтобы убрать памятник Суворову из общего реестра. Он пояснил, что как только Минкульт примет окончательное решение, он будет демонтирован.

Ранее сообщалось, что на Украине выразили надежду на установку памятника Бандере в Хабаровске.