В Киеве хотят демонтировать памятник Суворову
Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявил, что памятник русскому полководцу Александру Суворову, который установлен рядом с лицеем имени Богуна в Киеве, будет демонтирован. Об этом он сообщил в твиттере.
По его словам, это решение принял Консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия Киевгосгорадминистрации.
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Кириленко отметил, что из лицея поступила просьба о том, чтобы убрать памятник Суворову из общего реестра. Он пояснил, что как только Минкульт примет окончательное решение, он будет демонтирован.
Ранее сообщалось, что на Украине выразили надежду на установку памятника Бандере в Хабаровске.