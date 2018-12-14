В Антарктиде на станции США погибли двое рабочих

В Антарктиде на американской станции Мак-Мердо при неустановленных обстоятельствах погибли двое рабочих, которые занимались пожарной охраной объектов. Об этом сообщается на сайте Национального научного фонда США.

По данным фонда, инцидент с рабочими произошел, когда они проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения в здании, в котором находится один из генераторов станции. Пострадавших нашел пилот вертолета, который ждал окончания работ.

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Отмечается, что один из рабочих скончался на месте происшествия, а второй умер в больнице.

Причины инцидента в данный момент устанавливаются.