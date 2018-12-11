Госдеп прокомментировал смерть Людмилы Алексеевой

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Госдеп США выразил соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил представитель Госдепа Роберт Палладино.

По его словам, Алексеева была одним из величайших правозащитников мира.

Он также добавил, что она до последнего «отстаивала достоинство человека».

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Палладино подчеркнул, что смерть Алексеевой это большая потеря для всех.

Ранее стало известно место прощания с Людмилой Алексеевой.