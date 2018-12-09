Названо место прощания с Людмилой Алексеевой
Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой пройдет в Центральном доме журналиста 11 декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Церемония прощания продлится с 10 до 13 часов.
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Ранее сообщалось, что о смерти Алексеевой высказался премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Людмила Алексеева — член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, глава московской хельсинкской группы, старейшая российская правозащитница, скончалась в возрасте 91 года.