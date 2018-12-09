В СПЧ подтвердили дату прощания с Людмилой Алексеевой
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин подтвердил что прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, умершей 8 декабря в возрасте 91 года, состоится во вторник, 11 декабря, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что точные место и время в настоящий момент неизвестны.
«Да, это правда. Время и место неизвестно. Это будет утреннее время, потому что днем должны быть мероприятия другие у Совета», — сказал Бабушкин.
Людмила Алексеева — член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, глава московской хельсинкской группы, старейшая российская правозащитница.
Ранее российский сенатор Владимир Лукин также сообщил, что прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой может пройти 11 декабря.