В СПЧ подтвердили дату прощания с Людмилой Алексеевой

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Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин подтвердил что прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, умершей 8 декабря в возрасте 91 года, состоится во вторник, 11 декабря, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что точные место и время в настоящий момент неизвестны.

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«Да, это правда. Время и место неизвестно. Это будет утреннее время, потому что днем должны быть мероприятия другие у Совета», — сказал Бабушкин.

Людмила Алексеева — член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, глава московской хельсинкской группы, старейшая российская правозащитница.

Ранее российский сенатор Владимир Лукин также сообщил, что прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой может пройти 11 декабря.