В посольстве ФРГ прокомментировали смерть Людмилы Алексеевой

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Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич выразил соболезнования в связи со смертью правозащитника Людмилы Алексеевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, она была великой женщиной.

«Вместе с семьей Людмилы Алексеевой и российским движением в защиту прав человека я скорблю о смерти великой женщины, смелого и несгибаемого борца за право и свободу и совершенно удивительного человека. Невзирая на собственное состояние здоровья, она стойко боролась за права людей. Людмила Алексеева была великой россиянкой», — заявил Рюдигер фон Фрич.

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Он добавил, что его встречи с ней являются одними из самых ярких воспоминаний в его жизни.

Ранее сообщалось, что стала известна дата прощания с Людмилой Алексеевой.