Глава ПАСЕ прокомментировала смерть Алексеевой
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выразила соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Алексеева была привержена борьбе за справедливость всю свою жизнь.
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Она также добавила, что в 2015 году Алексеева была удостоена в Страсбурге премии Вацлава Гавела.
Паскье подчеркнула, что Алексеева десятилетиями осуждала нарушения прав человека в мире.
Ранее сообщалось, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд прокомментировал смерть Алексеевой.