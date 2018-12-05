Домодедово, Шереметьево и другие аэропорты получили новые имена

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Итоги конкурса по выбору имен исторических деятелей для российских аэропортов «Великие имена России» были опубликованы на официальном сайте. Также результаты выбора россиян были объявлены в эфире телеканала «Россия 1».

В ходе голосования, было решено, что московский аэропорт Шереметьево назовут в честь Александра Пушкина, а Домодедово — в честь Михаила Ломоносова.

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Помимо этого, стало известно, что аэропорт Храброво в Калининграде получит имя императрицы Елизаветы Петровны, аэропорт в Калуге может быть назван в честь ученого и изобретателя Константина Циолковского, в Красноярске аэропорт может получить новое имя в честь певца Дмитрия Хворостовского, а нижегородский аэропорт планируют назвать именем летчика Валерия Чкалова.

Ранее сообщалось, что в Омске все-таки появится аэропорт имени Летова.