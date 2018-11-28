Потерпевший крушение в Индонезии Boeing начинал полет с неисправным датчиком

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У потерпевшего крушение в Индонезии Boeing 737 MAX был неисправен один из датчиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Комитета по обеспечению безопасности на транспорте страны.

Согласно полученным данным, перед вылетом самолета были проверены датчики и оборудование за исключением датчика угла атаки, вышедшим из строя во время предыдущего полета. При этом в докладе не названа конкретная причина авиакатастрофы, но эксперты смогли сделать подробный анализ произошедшего на борту.

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Уточняется, что пилоты сообщили о проблеме с управлением самолетом, а также попросили у диспетчеров данные о высоте и скорости лайнера.

Ранее СМИ сообщили, что корпорация Boeing не предупредила авиакомпании о потенциальных рисках, которые связаны с новой системой контроля полетов на лайнерах 737 MAX 8 и MAX 9.

Самолет Boeing 737 MAX 29 октября выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек.