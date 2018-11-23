Тимошенко пообещала наказание за отрицание «единой церкви»

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что введет наказание за отрицание единой автокефальной православной церкви на Украине, если будет избрана президентом страны, передает РИА «Новости».

«Мы предусмотрим суровые наказания за любой вандализм, призывы к насилию, введем ответственность за отрицание нашей церкви. Мы дадим полноценную поддержку и надежную охрану нашим украинским иерархам, защитим храмы, будем питать понимание и толерантность между представителями разных религиозных конфессий», — сказала Тимошенко.

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Она также подчеркнула, что сделает все возможное для утверждения Украинской поместной православной церкви.

Ранее сообщалось, что архиерей УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви».