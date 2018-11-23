Саратовский депутат выжил после питания на 3,5 тысячи рублей

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Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко заявил, что его месячный эксперимент с питанием на прожиточный минимум (3,5 тыс. руб.) окончен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик рассказал, что в четверг, 22 ноября, был последний день его диеты. Бондаренко добавил, что первым делом после своего эксперимента собирается взвеситься. Также депутат подчеркнул, что прожить на 3,5 тыс. руб. «без потерь здоровья» невозможно. Он отметил, что ему потребуется помощь врачей, чтобы вернуться к обычному режиму питания.

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При этом политик еще не задумывался, какой он съест завтрак после окончания диеты.

Ранее стало известно, что Бондаренко похудел на 6 кг после трех недель эксперимента.

Свой эксперимент Бондаренко начал после заявления министра труда, занятости и миграции Натальи Соколовой о том, что прожиточного минимума в 3,5 тыс. руб. «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей» для неработающих пенсионеров.