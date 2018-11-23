Британия опубликовала новые видео пребывания Петрова и Боширова в Солсбери

__is_photorep_included12069091: 1

Скотланд-ярд опубликовал новые видеозаписи пребывания в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также фотографии флакона, в котором якобы находилось отравляющее вещество. Материалы опубликованы на сайте британской полиции.

На сайте полиции говорится, что на новых роликах запечатлено, как Петров и Боширов пребывают в Солсбери, а потом перемещаются по городу. Отмечается, что записи сделаны 4 марта нынешнего года.

Реклама

Также британские полицейские опубликовали несколько фотографий поддельного флакона для духов, в котором якобы находилось нервно-паралитическое вещество. Лондон считает, что там был яд «Новичок», официальная Москва неоднократно опровергала производство этого вещества на территории России и стран бывшего СССР.

На сайте подчеркивается, что расследование по делу Скрипалей продолжается.

Ранее сообщалось, что настоящим именем Александра Петрова является Александр Мишкин, а Руслана Боширова — Анатолий Чепига. Россия неоднократно опровергала информацию о якобы настоящих именах Петрова и Боширова, а также о том, что они причастны к отравлению.