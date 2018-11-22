Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 80

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Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 83, сообщает Reuters со ссылкой на шерифа.

Также представители местных властей рассказали, что число пропавших без вести сократилось до 563.

Ранее газета The New York Times писала, что власти Калифорнии провалили оповещение жителей о лесных пожарах.

Местные жители рассказали изданию, что они узнали о разрушительных пожарах от своих родственников и знакомых. Только некоторые из них заявили, что к ним дозвонились диспетчеры экстренных служб США.