Аптека под Петербургом стала достопримечательностью после визита Путина

Аптека в пригороде Петербурга Пушкине стала местной достопримечательностью после визита президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

Сотрудница аптека рассказала, что после сообщений в СМИ о визите президента к ним начался поток людей. По ее словам, посетители приходят часто даже не за лекарствами, а чтобы расспросить о президенте.

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По ее словам, персонал не знал о предстоящей встрече с Путиным.

«Сначала, как увидели, было сродни шоку. Но от президента веяло доброжелательностью, хорошим парфюмом, не было никакого высокомерия», — рассказала она.

Владимир Путин заехал в аптеку в Пушкине после совещания по проблемам лекарственного обеспечения.