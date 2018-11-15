Питающийся на прожиточный минимум депутат похудел на 6 кг

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко рассказал о потере веса, передает РИА «Новости».

По его словам, за время эксперимента, а именно за 3 недели, он похудел на шесть килограммов.

«На 6 килограммов я похудел. Я весил 94 килограмма, сейчас вешу 88», — сказал Бондаренко.

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Депутат заявил, что минимальная стоимость продуктовой корзины должна быть 10 тысяч рублей, а размер прожиточного минимума — 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Бондаренко поделился результатами своего эксперимента.

В Саратовской области уволили министра труда, занятости и миграции Наталью Соколову после скандального заявления о том, что прожиточного минимума в 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей» для неработающих пенсионеров. Позднее депутаты поддержали предложенный Соколовой прожиточный минимум.