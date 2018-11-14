В России пропало жизненно важное лекарство для шизофреников

В Россию перестали поставлять жизненно важный немецкий препарат бипериден в ампулах, необходимый для срочной помощи страдающим шизофренией и болезнью Паркинсона, передает РБК.

Это произошло из-за решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить регистрацию его цены, а без регистрации цены лекарства в России продавать нельзя.

Реклама

Психиатры России отправили главе Минздрава Веронике Скворцовой письмо с просьбой вернуть бипериден, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Инъекция бипериденом помогает избавиться от тремора и тонического напряжения скелетных мышц у почти полностью парализованных больных. На российском рынке препарат представлен таблетками «Безак», «Бипериден», «Мендилекс» и таблетками и ампулами под брендом «Акинетон». «Акинетон» убрали с рынка с августа 2017 года. Тогда ФАС объяснили, что в 2010 году производитель представил службе «недостоверные сведения», что привело к регистрации необоснованно высоких цен на лекарство.

Замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская сообщила газете, что производитель снизил цены, но недостаточно, чтобы остаться на российском рынке.