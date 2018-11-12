Москва попала в десятку лучших городов мира

Специалисты международной консалтинговой компании Resonance поставили Москву на шестое место в рейтинге World's Best Cities.

На первое место попал Лондон, на втором оказался Париж, а замкнул тройку лидеров Нью-Йорк. Также в пятерку вошли Токио и Барселона, а места с седьмого по десятое заняли Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

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Рейтинг был составлен на основе 23 показателей. Среди прочего специалисты оценили развитость инфраструктуры, доступность жилья, возможность трудоустройства, экологическую ситуацию, туристическую привлекательность.

Ранее Москва попала на 19 место в рейтинге самых грязных европейских городов.