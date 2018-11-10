СК назвал возможную причину смерти семьи в Электростали

Правоохранительные органы считают, что погибшая семья в подмосковной Электростали могла отравиться грибами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) по региону.

Правоохранители подчеркнули, что они не обнаружили следов насильственной смерти.

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«По предварительной версии, они скончались в результате пищевого отравления», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что они могли отравиться грибами.

Ранее сообщалось, что представители экстренных служб нашли квартиру с четырьмя трупами. Тогда предполагалось, что их смерть могла носить криминальный характер.