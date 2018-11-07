Прокурор попросил 17 лет тюрьмы для отрубившего руки жене россиянина
Прокурор запросил 17 лет колонии строгого режима для Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил жене кисти рук, передает агентство городских новостей «Москва».
«Прошу признать Грачева виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявила прокурор.
Сообщается, что хронических психических заболеваний у Грачева не выявлено, однако выявлено незначительное смешанное расстройство личности. При этом гособвинитель отметила, что смягчающим обстоятельством является явка с повинной.
Ранее Серпуховский городской суд Московской области заключил под стражу до 10 февраля 2018 года ревнивого мужа, отрубившего кисти рук своей жене. 26-летний житель Серпухова вывез свою 25-летнюю супругу в лес, где специально приобретенным топором отрубил ей кисти обеих рук. После этого он на своей машине отвез ее в местную больницу.