Прокуратура Стамбула объяснила исчезновение тела Хашукджи

В генпрокуратуре Стамбула заявили, что оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи был задушен в посольстве Саудовской Аравии, а его тело — расчленено и уничтожено, передает CNN Turk.

Подчеркивается, что убийство Хашукджи было спланировано заранее.

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«Хашукджи, в соответствии с заранее намеченным планом, был задушен, как только вошел в генконсульство, после чего его тело было расчленено и уничтожено», — говорится в заявлении генпрокуратуры.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в посольство своей страны в Стамбуле. В ночь на 20 октября саудовские СМИ заявили, что, по предварительным данным генпрокуратуры королевства, Хашукджи был убит в результате ссоры с сотрудниками консульства. По данному делу были задержаны 18 человек.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решает вопрос о санкциях против Саудовской Аравии из-за смерти Хашукджи.