Опрос: россияне перечислили любимые праздники

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, чтобы выяснить, какие праздники в России любят больше всего, передает РИА «Новости».

Согласно результатам исследования, наибольшей популярностью пользуются Новый год и День Победы, за которые проголосовали 96% и 95% опрошенных соответственно. Еще россияне празднуют 8 марта (88%), 23 февраля (84%), Пасху и Рождество (82% и 77%), а также 1 мая (63%) и День России (54%).

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Уточняется, что большинство респондентов не празднуют День святого Патрика, Китайский Новый год, Хэллоуин и Курбан-байрам. Кроме того, жители сел и городов с маленькой численностью населения отмечают праздники активнее, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным ВЦИОМ, исследование проводилось по телефону 28 октября. В нем приняли участие 1,6 тысяч человек. Отмечается, что размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее директор ВЦИОМ Валерий Федоров во время презентации ежедневного опроса «Спутник» заявил, что россияне больше всего любят отдыхать на даче, рыбалке, охоте и в походах.