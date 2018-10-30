Путин предложил подумать об отдельном содержании осужденных за терроризм

Президент России Владимир Путин предложил подумать об отдельном содержании лиц, которые были осуждены за терроризм, от тех, кто отбывает наказание за общеуголовные преступления, передает РИА «Новости».

«По поводу содержания людей, осужденных за террористические преступления вместе с лицами, отбывающими наказания в местах лишения свободы за общеуголовные преступления, конечно, об этом нужно подумать. Эти дополнительные университеты — обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов, нам совершенно ни к чему. Надо подумать об этом», — сказал Путин.

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Об этом глава государства высказался в ходе мероприятия, посвященного 25-летию избирательной системы России.

Ранее Путин поддержал вовлечение несовершеннолетних в избирательный процесс.