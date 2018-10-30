Патриарх Кирилл: Константинополь присвоил право на созыв всеправославных соборов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат присвоил себе право созывать всеправославные соборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление патриарх сделал во время VIII международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово».

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«Константинопольский патриарх самовластно, без всякой опоры на каноны присвоил себе право созывать Вселенский собор», — заявил патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что нигде не зафиксировано, что у Константинополя есть такое право.

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что России придется смириться с решением о предоставлении автокефалии Украине.