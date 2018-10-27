Суд арестовал экс-зампрокурора Башкирии на два месяца
Суд арестовал бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова на два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».
Горбунов останется под стражей до 26 декабря. Уголовное дело в его отношении было возбуждено по инициативе заместителя председателя Следственного Комитета Александра Бастрыкина.
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«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Горбунову меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья.
Экс-зампрокурора обвиняют в получении взятки в размере 10 млн руб.