Зампрокурору Башкирии предъявлено обвинение

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте бывшего первого заместителя прокурора Башкортостаа Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По данным следствия, в 2017 году Горбунов и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкортостана Артур Шаретдинов через посредников получили от первого заместителя главы горадминистрации Уфы взятку в размере 10 млн руб. за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о нарушениях при реализации программы переселения из ветхого жилья.

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«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Горбунова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России», — рассказала Царева.

Ранее СК опубликовал видео с подозреваемым во взятках зампрокурора Башкирии.