В США учительницу обвинили в расизме за раскрашенное черным цветом лицо на Хеллоуин

Преподавательницу первого класса из американского штата Айова Меган Лулофф обвинили в расизме после того, как в сети выложили ее фото с Хэллоуина, на котором ее лицо раскрашено в черный цвет, сообщает The Hill.

В ее отношении ведется расследование. Отмечается, что учительница пыталась скопировать образ темнокожей героини фильма «Наполеон Динамит».

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Вице-президент школьного совета района Линда Хейс отметила, что она даже не может выразить, насколько этот поступок оскорбителен для людей с темным цветом кожи. Она добавила, что в то время, пока они пытаются решить расовые проблемы внутри государства, усиленно работая с профессионалами, одна из них разжигает ненависть, и это совершенно неприемлемо.

Ранее по обвинению в расизме уволили журналистку NBC Меган Келли, которая брала интервью у Владимира Путина.