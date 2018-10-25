Путин обсудил с Совбезом последствия паводка на Кубани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности ликвидацию последствий проливных дождей и паводка в Краснодарском крае, передает РИА «Новости».

«В ходе совещания затрагивалась ситуация в Краснодарском крае на Черноморском побережье, спровоцированная сильнейшими осадками и паводками», — сказал Песков.

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Песков отметил, что в ходе совещания также обсуждались текущие вопросах социально-экономического развития России.

Ранее сообщалось, что ливень разрушил мост в Сочи.