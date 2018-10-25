Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства также потребовал от Росгвардии предоставить предложения по изменению законодательства для усиления контроля.

«В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия», — сказал Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами.

Ранее к усилению контроля за оборотом оружия и боеприпасов также призвал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.