Полпред Путина раскритиковал пожарную безопасность в Сибири после пожара в Кемерово

По словам полномочного представителя президента России в Сибири Сергея Меняйло, после трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в регионах Сибири остаются проблемы с противопожарной безопасностью, передает РИА «Новости».

«Нарушения требований пожарной безопасности до конца не искоренены. Не везде контрольно-надзорные органы проявляют принципиальность и добиваются устранения нарушений в полном объеме», — сказал Меняйло в ходе совместного совещания с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым.

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По его словам, ЧП, которое произошло в Кемерово поставило под сомнение эффективность проводимой системной противопожарной работы, показав, что все должностные лица были на месте и знали о нарушениях безопасности, однако не приняли никаких мер по предотвращению трагедии.

Ранее СК рассказал о новых обвинениях по делу о пожаре в «Зимней вишне».