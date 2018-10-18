В Москве арестовали двух экс-чиновников Крыма по делу о взятке
Басманный суд Москвы принял решение удовлетворить ходатайство следствия о помещении под арест сроком на два месяца бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку, которые обвиняются в получении взятки, передает РИА «Новости».
«В отношении Дукорского и также Сливки избрана стража до 16 декабря 2018 года», — сказала представитель суда Юнона Царева.
Реклама
Ранее сообщалось, что Дукорский обвиняется в получении взятки в составе группы в размере 5 млн рублей.
Также сообщалось, что суд Москвы арестовал вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина по делу о получении взятки.