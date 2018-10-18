В Москве арестовали двух экс-чиновников Крыма по делу о взятке

Басманный суд Москвы принял решение удовлетворить ходатайство следствия о помещении под арест сроком на два месяца бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку, которые обвиняются в получении взятки, передает РИА «Новости».

«В отношении Дукорского и также Сливки избрана стража до 16 декабря 2018 года», — сказала представитель суда Юнона Царева.

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Ранее сообщалось, что Дукорский обвиняется в получении взятки в составе группы в размере 5 млн рублей.

Также сообщалось, что суд Москвы арестовал вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина по делу о получении взятки.