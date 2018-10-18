СК просит арестовать еще двух бывших чиновников из Крыма

Следственный комитет попросил поместить под арест бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку по делу о взяточничестве, передает РИА «Новости».

«Поступили ходатайства об избрании стражи в отношении Сливки Ярослава Михайловича и Дукорского Валентина Валерьевича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290», — заявила представитель Басманного суда Юнона Царева.

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Она подчеркнула, что оба фигуранта дела в настоящее время не работают.

Ранее сообщалось, что СК потребовал изолировать вице-премьера Крыма от общества.