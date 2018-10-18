СК предъявил обвинения вице-премьеру Крыма

Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взятки и попросил заключить его под стражу, заявила представитель Басманного суда Москвы Юнона Царева, передает РИА «Новости».

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря 2018 года в отношении заместителя председателя совета министров Республики Крым Нахлупина Виталия Германовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России», — сказала Царева.

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Нахлупин занимал должность вице-премьера Крыма с января 2016 года.

Ранее сообщалось, что Украина потребует экстрадиции задержанного в Москве вице-премьера Крыма.