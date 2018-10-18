Опубликован официальный список погибших в керченском колледже
Опубликован официальный список погибших в результате инцидента в Керченском политехническом колледже. Он приводится на сайте правительства Крыма.
Среди погибших — 15 студентов и пятеро взрослых:
Степаненко Сергей Александрович, 2003 года рождения
Карымов Роман Валерьевич, 1997 года рождения
Устенко Людмила Александровна, 1953 года рождения
Перепелкин Егор Андреевич, 1999 года рождения
Журавлева Анна Александровна, 1998 года рождения
Вердибоженко Владислав Евгеньевич, 2003 года рождения
Керова Алина Сергеевна, 2002 года рождения
Лысенко Руслан Валерьевич, 2000 года рождения
Джураев Руден Ришатович, 2001 года рождения
Лазарев Владислав Витальевич, 1999 года рождения
Лавринович Алексей Витальевич, 1999 года рождения
Флоренский Никита Данилович, 2002 года рождения
Пипенко Данил Игоревич, 2002 года рождения
Чегерест Дарья Александровна, 2002 года рождения
Моисеенко Александр Владимирович, 1972 года рождения
Бакланова Анатсасия Вячеславовна, 1991 года рождения
Бакланова Светлана Юрьевна, 1961 года рождения
Кудрявцева Лариса Борисовна, 1956 года рождения
Болдина Ксения Александровна, 2000 года рождения.
В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба, погибли 20 человек. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, он покончил с собой.
Следственный комитет расследует дело об «убийстве двух и более лиц общеопасным способом». В Крыму объявлен трехдневный траур.