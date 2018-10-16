Трамп обсудил с саудовским принцем исчезновение журналиста Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом исчезновение журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции.

По словам Трампа, саудовский принц отрицал осведомленность о происходившем в турецком консульстве.

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Мухаммед бин Салман заверил американского лидера, что расследует исчезновение журналиста.

«Он был с госсекретарем США Майком Помпео во время звонка, и сказал мне, что он уже дал старт и будет проведено быстрое, всестороннее и полное расследование по этому вопросу. Ответы скоро появятся», — написал Трамп.

Ранее турецкая полиция сообщала, что Хашкаджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Саудовские власти отрицают причастность к преступлению. Саудовский принц поблагодарил Турцию за расследование пропажи журналиста.