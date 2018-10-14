В полиции Киева заявили о сотне задержанных возле Киево-Печерской лавры

Украинские полицейские задержали около сотни человек возле Киево-Печерской лавры, которые были доставлены в управление полиции с целью установления их личных данных и проведения профилактической беседы, заявил начальник городской полиции Андрей Крищенко, передает «УНН».

«В случае обнаружения подозрительных лиц полиция будет реагировать и выяснять мотивы их пребывания в том или другом месте. В частности возле Киево-Печерской лавры обнаружено около сотни человек, которых доставили в управление полиции для установления их личных данных и проведения профилактической беседы», — сказал Крищенко.

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По его словам, накануне полиция провела работу с организаторами и участниками мероприятий, которые проходили 14 октября. Так, по его словам, постоянно работала «полиция диалога», разъяснявшая нормы действующего законодательства.

Ранее СМИ сообщили о десятках задержанных возле Киево-Печерской лавры.