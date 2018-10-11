Папа Римский сравнил аборт с заказным убийством

Папа Римский Франциск выступил против абортов. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, понтифик обратился к десяткам тысяч верующих, пришедшим на площадь Святого Петра в Риме. Он задал присутствующим вопрос, является ли решение «забрать» человеческую жизнь для того, чтобы решить проблему, правильным. Толпа ответила отрицательно.

Реклама

«Неправильно лишать человека, пусть и маленького, жизни, чтобы решить проблему. Это как нанимать киллера для решения проблемы», — сказал папа Римский.

Ранее понтифик назвал секс «даром Божьим».