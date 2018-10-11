Мэрия Киева нашла выгоду в отсутствии горячей воды

Заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев считает, что отсутствие горячей воды в украинской столице с начала мая помогло жителям города сэкономить. Своим мнением чиновник поделился с изданием «Украинская правда».

По словам Пантелеева, в среднем семья из трех человек, которая жила без горячей воды с мая, сэкономила около 3-3,6 тыс. гривен. Также, по его подсчетам, семьи Киева, которые остались без горячей воды в августе, смогли сэкономить около 1,5 тыс. гривен.

Реклама

«Но люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах и платили за газ или электричество», — добавил Пантелеев.

Замглавы городской администрации отметил, что подача горячей воды возобновится после того, как хозяйственный суд столицы придет к мировому соглашению с «Нафтогазом» и коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго». По его словам, Киев готов вернуть «Нафтогазу» долг в 2,3 млрд гривен, однако не будет уплачивать штрафы и пенни.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пошутил про отсутствие в городе горячего водоснабжения.