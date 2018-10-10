Адвокат отреагировал на данные о требовании для Вышинского 12 лет тюрьмы

Адвокат задержанного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский отреагировал на данные, что украинская прокуратура потребовала для журналиста 12 лет тюрьмы, передает РИА «Новости».

Доманский назвал подобную информацию «заблаговременной».

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«Это пока заблаговременная информация, потому что следствие еще не закончено, поэтому никто пока ничего требовать не может», — заявил он.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала состояние здоровья Кирилла Вышинского, который задержан на Украине по обвинению в государственной измене.