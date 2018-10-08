Синоптики предупредили о первых сугробах

В ряде российских регионов на этой неделе появятся первые сугробы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

По его словам, в европейской части России снега пока не ожидается, так как сюда вернется бабье лето.

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В Москве в понедельник местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит плюс 8–13 градусов. Со вторника в столице потеплеет и установится солнечная погода.

Ранее центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС предупредил жителей Москвы о сильном ветре.