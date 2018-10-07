СК отреагировал на версию об убийстве пилота вертолета с замом Чайки
Следственный комитет России не подтверждает версию о том, что пилот разбившегося вертолета, в котором погиб замгенпрокурора России Саак Карапетян, был застрелен. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщила, что пилот был убит двумя выстрелами в спину. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что эта информация не соответствует действительности.
По ее словам, ни одного из погибших не нашли огнестрельных ранений.
Вертолет, на борту которого находились четыре человека, в том числе Карапетян, разбился в Костромской области 3 октября. В результате крушения все находившиеся на борту погибли.
Как отмечалось, Карапетян был отпуске и возвращался с охоты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, которое повлекло гибель людей.