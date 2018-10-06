СК опроверг информацию об убийстве пилота вертолета с замом Чайки

Следственный комитет России опроверг сообщения о том, что пилот вертолета, который разбился 3 октября в Костромской области, был убит до крушения, передает РИА «Новости»

«Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщили, что пилот Станислав Михнов был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину до аварии вертолета.

Крушение вертолета AS 350 B3 неподалеку от деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области произошло вечером 3 октября. Заместитель генпрокурора России Саак Карапетян погиб при крушении. Сообщается, что он был в отпуске и летел с охоты. С Карапетяном на борту находились еще три человека.