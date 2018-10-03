Россияне рассказали, когда наступает старость

Согласно опросу ВЦИОМ, треть россиян (32%) считают, что старость начинается в период с 50 до 59 лет, передает ТАСС.

Еще 31% считают старостью возраст с 60 до 69 лет.

Только 16% назвали возрастом старости 70-79 лет. В том, что старики — это люди после 80 лет уверены 6%.

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При этом 4% опрошенных относят людей к пожилым уже в возрасте 40-49 лет. Что старость в их понимании начинается даже раньше 40 лет рассказал 1% россиян.

Таким образом, средний возраст, за которым начинается старость, составляет 63 года.

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