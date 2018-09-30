В МВД заявили о поимке подозреваемого в избиении ребенка лопатой

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Калининграде задержан бездомный, который, предположительно, избил лопатой восьмилетнего мальчика. Слова представителя передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Калининграде мужчина избил восьмилетнего мальчика лопатой. Отмечалось, что инцидент произошел, когда мальчик шел на остановку в садовом товариществе «Чайка».

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«В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий в одном из садовых обществ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении на 8-летнего ребенка», — сказала Волк.

По ее словам, подозреваемым является бездомный 1969 года рождения, которого уже ранее судили. Она также отметила, что, по предварительным данным, мужчина состоит на психиатрическом учете.