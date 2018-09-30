Опубликовано видео взрыва, который убил Захарченко

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На странице телеканала «Россия-1» в YouTube опубликована видеозапись последних минут жизни бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

На записи, которую сделали камеры видеонаблюдения, видно, как к зданию кафе «Сепар» подъехали несколько автомобилей. Из одной из машин вышел Захарченко, в сопровождении охраны он направился ко входу в заведение. Сначала в «Сепар» вошел вооруженный человек, Захарченко последовал за ним. После произошел взрыв.

Ранее в сети появились кадры последних секунд жизни Захарченко. Они также были сделаны с помощью камер видеонаблюдения, которые были размещены в «Сепаре».