В Пусане задержали российское судно

В южнокорейском Пусане задержали российское судно «Севастополь». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петра Осичанского.

По данным агентства, судно было задержано, а не арестовано.

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Как отмечается, задержание может быть связано с санкциями в отношении компании «Гудзон», которой принадлежит судно.

Ранее СМИ сообщили, что в Южной Корее было арестовано российское судно «Севастополь».

Как отмечалось, судно встало на ремонт в Пусане в середине августа.