В Калининграде мужчина избил восьмилетнего мальчика лопатой
В Калининграде мужчина избил восьмилетнего мальчика лопатой по голове. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
Инцидент произошел накануне в садовом товариществе «Чайка». Восьмилетнего мальчика обнаружили с рубленными ранами головы и доставили в больницу.
«Мальчик смог пояснить, что когда он шел на автобусную остановку, незнакомый мужчина нанес ему несколько ударов лопатой по голове», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Подчеркивается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали нападавшего. На кадрах видно, что мужчина выбегает из тоннеля с лопатой в руках. При этом его лицо скрыто головным убором, напоминающим балаклаву.
Местное издание «Клопс» узнало о состоянии пострадавшего ребенка.
«В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой. Угрозы для жизни нет», — сообщили в региональном минздраве.
Поиск нападавшего продолжается.