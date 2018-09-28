В Калининграде мужчина избил восьмилетнего мальчика лопатой по голове. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел накануне в садовом товариществе «Чайка». Восьмилетнего мальчика обнаружили с рубленными ранами головы и доставили в больницу.

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«Мальчик смог пояснить, что когда он шел на автобусную остановку, незнакомый мужчина нанес ему несколько ударов лопатой по голове», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Подчеркивается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали нападавшего. На кадрах видно, что мужчина выбегает из тоннеля с лопатой в руках. При этом его лицо скрыто головным убором, напоминающим балаклаву.

Местное издание «Клопс» узнало о состоянии пострадавшего ребенка.

«В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой. Угрозы для жизни нет», — сообщили в региональном минздраве.

Поиск нападавшего продолжается.