Мать отказалась от первого рожденного в метро Петербурга ребенка

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге заявили, что женщина, которая родила на станции метро «Технологический институт», отказалась от своего ребенка.

Ранее сообщалось, что в метро Петербурга впервые родился ребенок. Отмечалось, что принять роды помогли сотрудники станции.

Реклама

Представители уполномоченного по правам ребенка отметили, что «рождение под землей» окажется «не единственным испытанием», которое придется пережить мальчику.

«Мама ребенка приняла решение отказаться от своего сына. К этому ее побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте.

Также отмечается, что у женщины уже есть два ребенка, «в отношении которых» она лишена родительских прав.